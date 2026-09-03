Semana do Cinema terá ingressos a partir de R$ 10 no Moviecom do Praia

Campanha nacional acontece de 10 a 16 de setembro e convida os cinéfilos a aproveitarem a programação com preços promocionais





A paixão pelo cinema ganha um incentivo especial em setembro. De 10 a 16 de setembro, a Semana do Cinema movimenta salas de todo o Brasil com ingressos promocionais a partir de R$ 10. Em Natal, o Moviecom do Praia Shopping participa da campanha nacional e oferece ao público a oportunidade de aproveitar a programação da semana com preços reduzidos, além de combo promocional de pipoca e refrigerante.





A iniciativa chega à segunda edição de 2026. A primeira, realizada em fevereiro, levou 3,9 milhões de pessoas aos cinemas. Ao longo das últimas edições, a Semana do Cinema já ultrapassou a marca de 26,7 milhões de espectadores, segundo dados da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), mostrando a força que o hábito de ir ao cinema mantém entre os brasileiros.





No Moviecom do Praia, as sessões iniciadas até as 16h59 terão ingressos por R$ 10. Para as sessões a partir das 17h, o valor será de R$ 12. A promoção vale também aos finais de semana, ampliando as possibilidades para quem pretende reunir a família ou os amigos e transformar a semana em uma verdadeira maratona cinematográfica.





Entre os títulos em cartaz durante o período estão “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, “A Odisseia”, “Coyote vs. Acme”, “Toy Story 5”, “Minha Melhor Amiga” e “Sobrenatural: Agora Entre Nós”. A programação reúne diferentes gêneros e públicos, oferecendo opções para quem acompanha grandes franquias, animações, aventuras, comédias ou filmes de terror.





Para os cinéfilos de plantão, a Semana do Cinema é uma oportunidade para colocar a lista de filmes em dia e aproveitar mais de uma sessão durante o período. Com valores promocionais, a campanha também pode estimular aquele programa que muitas vezes fica para depois: reunir a turma, escolher o filme e passar algumas horas diante da tela grande, com direito a pipoca.





Além dos ingressos, o Moviecom preparou o Combo da Semana, com pipoca média e refrigerante de 500 ml por R$ 18. Para os participantes do programa Moviecom+, há ainda uma vantagem adicional: são concedidas três estrelas na compra de qualquer ingresso da Semana do Cinema e mais três estrelas na aquisição do Combo da Semana.





A promoção é válida de 10 a 16 de setembro de 2026 para os filmes em exibição nos complexos Moviecom. Não estão incluídas na ação a venda antecipada de ingressos, pré-estreias e shows. O benefício de estrelas também não é válido para venda antecipada e pré-estreias. A promoção não é cumulativa e está sujeita ao regulamento disponível no aplicativo Moviecom.





Mais do que uma campanha de preços, a Semana do Cinema reforça a relação dos brasileiros com as salas de exibição. Seja para acompanhar um lançamento aguardado, rever uma franquia querida ou simplesmente aproveitar um programa de lazer, a ação nacional cria um período especialmente convidativo para colocar o cinema na agenda.





Serviço:

Semana do Cinema 2026

Período: 10 a 16 de setembro de 2026

Onde: Moviecom do Praia Shopping, Natal





Ingressos:





Sessões iniciadas até 16h59: R$ 10}

Sessões iniciadas a partir das 17h: R$ 12

Combo da Semana:

Pipoca média + refrigerante de 500 ml: R$ 18

Moviecom+:

3 estrelas na compra de qualquer ingresso da Semana do Cinema

3 estrelas na compra do Combo da Semana





Promoção válida para filmes em exibição nos complexos Moviecom, exceto venda antecipada de ingressos, pré-estreias e shows. Consulte a programação, horários e regulamento completo no aplicativo Moviecom.