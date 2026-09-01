Sete novas lideranças de Santa Cruz e Goianinha entram na campanha de Rafael ao Senado



A candidatura de Rafael Motta (PDT) ao Senado se expandiu ainda mais nesta segunda-feira (31) somando nomes de diferentes trajetórias políticas de Santa Cruz e Goianinha.

Entre as novas adesões vindas da Terra de Santa Rita de Cássia estão o ex-prefeito Ivanildo Ferreira e o ex-vice-prefeito Glauther Adriano.

Em Goianinha, o grupo reúne o ex-deputado Dison Lisboa, o vereador Panta, o ex-presidente da Câmara Cal, a vereadora Cristina Belo e o vereador Odilon Barbalho. São sete lideranças anunciadas nos dois municípios em um mesmo dia.

“O mais importante é perceber que pessoas com trajetórias diferentes estão encontrando um ponto em comum no nosso projeto para o Senado. São lideranças que conhecem suas cidades, têm relação direta com a população e decidiram caminhar conosco. Recebo cada apoio com responsabilidade, porque sei o que ele representa em cada município”, afirmou.

As adesões de Santa Cruz e Goianinha acrescentam dois novos núcleos políticos à candidatura e mantêm uma característica que Rafael vem buscando na disputa pelo Senado: estabelecer alianças locais sem limitar o diálogo a um único grupo político.