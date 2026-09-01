Wyndham Natal Pitangui Praia oferece quatro categorias de apartamentos para cada perfil de viajante

Localizado na Praia de Pitangui, no município de Extremoz, uma das regiões mais encantadoras do litoral do Rio Grande do Norte, o Wyndham Natal Pitangui Praia oferece diferentes opções de acomodação para atender famílias, casais e viajantes que buscam conforto, praticidade e a melhor experiência de lazer. Ao todo, o hotel disponibiliza quatro categorias de apartamentos com alternativas que comportam de quatro a seis pessoas e diferentes possibilidades de vista.
Entre os destaques está a Suíte Deluxe Vista Mar, opção mais ampla do empreendimento e indicada para famílias ou grupos de até seis pessoas. A acomodação conta com uma cama de casal, duas de solteiro, um sofá-cama, e uma linda vista para o mar. Entre os recursos disponíveis estão Wi-Fi gratuito, TV de tela plana com canais internacionais, ar-condicionado, frigobar, microondas, cafeteira ou chaleira e cofre para partences de valor. A diária é a partir de R$1.354,42.
Para quem viaja com menos pessoas, mas ainda assim deseja ter vista para o mar, o hotel oferece a categoria Superior Vista Mar, ideal para até quatro pessoas. O apartamento dispõe de cama de casal e sofá-cama, com estrutura pensada para proporcionar conforto durante a estadia. A categoria tem diárias a partir de R$779,48.
Outra alternativa é a Superior Vista Piscina, que também comporta até quatro pessoas, com cama de casal, sofá-cama e vista para a área de piscinas. A categoria oferece os principais itens de comodidade das demais acomodações e tem diárias a partir de R$691,03.
Já a Superior Vista Pátio é uma opção para quem prefere uma acomodação voltada para o pátio do empreendimento. A unidade possui cama de casal e sofá-cama, além de Wi-Fi gratuito, TV, ar-condicionado, frigobar, microondas, cafeteira ou chaleira e cofre. As diárias partem de R$552,83.
Com exceção da Suíte Deluxe, todas as demais acomodações têm recursos de acessibilidade, com opções adaptadas para pessoas com mobilidade reduzida (PCD), e comportam até quatro pessoas.
“Nosso objetivo é oferecer diferentes possibilidades de hospedagem para que cada hóspede encontre a acomodação que melhor combina com sua viagem, sempre mantendo o padrão de conforto e serviços já reconhecidos da rede Wyndham Hotels & Resorts", diz Jan von Bahr, Gerente Geral do Wyndham Natal Pitangui Praia
Com a variedade de categorias, o Wyndham Natal Pitangui Praia reforça sua proposta de ser uma opção completa para quem visita o Rio Grande do Norte, combinando hospedagem, lazer e a experiência de estar próximo ao mar em um dos destinos turísticos mais procurados do Nordeste.
Os valores estão sujeitos a alterações conforme período, disponibilidade e condições de reserva.
Facilidades para uma hospedagem mais conveniente
Além das variadas opções de suítes para atender todos os perfis de viajantes, o Wyndham Natal Pitangui Praia oferece uma série de facilidades que tornam a experiência dos hóspedes ainda mais confortável e conveniente. Entre os diferenciais estão café da manhã e estacionamento gratuitos, benefícios que facilitam a rotina de quem viaja a lazer, especialmente em família. É importante destacar que o hotel dispõe de um restaurante próprio, o Acquarela, que desenvolve uma gastronomia autoral e diferenciada na região, com assinatura do chef Helbert Moura.
Outro benefício importante é a política de gratuidade para uma criança de até 11 anos, desde que acomodada no mesmo apartamento dos responsáveis.
Serviço
Wyndham Natal Pitangui Praia
Contato para reservas:
Telefone: 84 3190-0109
Whatsapp: 84 98130-1521
Rede Social: https://www.instagram.com/wyndhamnatal/
Endereço: AV. Rocco Rosso SN, Barra do Rio Graçandu, Extremoz (RN)
Sobre o Wyndham Natal Pitangui Praia
O Wyndham Natal Pitangui Praia está localizado na Praia de Pitangui, a apenas 30 km de Natal. Com infraestrutura moderna e voltada para lazer e gastronomia, o hotel reúne piscina adulto e infantil, restaurante, bar, fitness center e acesso rápido às principais atrações do litoral norte potiguar. Integrante da maior empresa de franquias hoteleiras do mundo, o Wyndham Natal Pitangui Praia traz o padrão internacional de hospitalidade da marca, oferecendo conforto, segurança e uma experiência completa para todos os perfis de hóspedes. https://wyndhamnatalpitangui.com/
Sobre a Wyndham Hotels & Resorts
A Wyndham Hotels & Resorts (NYSE: WH) é uma das maiores empresas de franquias hoteleiras do mundo, com aproximadamente 8.400 hotéis em cerca de 100 países distribuídos por seis continentes. Por meio de sua rede de mais de 873 mil quartos franqueados e afiliados, voltados ao viajante do dia a dia, a Wyndham mantém uma posição de destaque nos segmentos econômico e midscale da indústria hoteleira. A empresa opera um portfólio de 25 marcas hoteleiras, incluindo Super 8®️, Days Inn®️, Ramada®️, Microtel®️, La Quinta®️, Baymont®️, Wingate®️, AmericInn®️, ECHO Suites®️, Registry Collection Hotels®️, Trademark Collection®️ e Wyndham®️. Seu premiado programa de fidelidade, Wyndham Rewards, conta com mais de 126 milhões de membros cadastrados, que podem resgatar pontos em milhares de hotéis, resorts de clubes de férias e aluguéis por temporada em todo o mundo. Para mais informações, acesse www.wyndhamhotels.com