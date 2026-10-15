Domingo é dia da tradicional Corrida do Médico

A tradicional Corrida do Médico chega à sua 7ª edição neste domingo (18), em Natal, reunindo esporte, saúde e qualidade de vida em uma grande celebração. Promovido pela Associação Médica do Rio Grande do Norte (AMRN), o evento será realizado em parceria com a 3ª Corrida da Coopanest e deve reunir cerca de 2 mil participantes entre médicos, profissionais da saúde, atletas e público em geral.





A largada será às 5h, na Praça do Mirassol, com percursos de 5 km, 10 km e 15 km. Aberta à população, a corrida tem como objetivo incentivar a prática de atividades físicas e a adoção de hábitos saudáveis, além de promover a integração entre os participantes. A iniciativa também reforça a importância do autocuidado, especialmente entre os profissionais que dedicam suas vidas aos cuidados com a saúde da população.





De acordo com o presidente da AMRN, Dr. Itamar Ribeiro de Oliveira, a parceria com a Coopanest amplia o alcance do evento e fortalece a mensagem de que cuidar da própria saúde é fundamental. Médicos inscritos contam com 15% de desconto nos percursos de 5 km e 10 km, além de premiações exclusivas. As inscrições seguem abertas pelo site www.corridacoopanest.com.br.

