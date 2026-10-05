Grupo de Dr. Ednardo Moura mostra liderança em Patu e conquista votação expressiva





Surpreendendo as expectativas do cenário político local, o grupo liderado pelo prefeito de Patu, Dr. Ednardo Moura, assegurou uma votação expressiva para o candidato Cadu de Lula. Nos bastidores, relatos colhidos pelo

evidenciam a forte identificação popular com o gestor: diversos eleitores declaravam publicamente que "votariam no Dr. Ednardo", externalizando o apoio por meio da forte liderança e da tradição política exercida por sua família no município.

O desempenho de Cadu de Lula — inclusive em comparação com o grupo de Allyson Bezerra na cidade — evidencia um panorama político amplamente favorável ao alinhamento governista.

Apesar do êxito e da consolidação dessa base, os dados do pleito indicam que o cenário exige continuidade no trabalho estratégico. O grupo oposicionista liderado por Bruno de Carrapixo manteve uma votação expressiva para seus aliados, sinalizando que a disputa política local continua competitiva e demandará atenção redobrada nos próximos passos.