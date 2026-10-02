Nina Souza lidera pesquisa para deputado federal no RN, aponta Consult

A pesquisa realizada pelo Instituto Consult entre os dias 24 e 26 de setembro revelou que a candidata Nina Souza aparece como o nome mais lembrado pelos eleitores do Rio Grande do Norte na disputa para deputado federal.
No cenário espontâneo, ela foi citada por 6,41% dos entrevistados, resultado que reforça a influência política do grupo liderado por Paulinho Freire, já de olho em 2028.
O levantamento ouviu 1.700 eleitores em 64 municípios, abrangendo as 12 regiões geográficas do estado. A margem de erro máxima é de 2,37 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.
A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob os números BR-04825/2026 e RN-02343/2026.