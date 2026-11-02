NO DIA DE FINADOS, VEREADORA RÁRIKA BASTOS VISITA CEMITÉRIOS PÚBLICOS E REFORÇA COMPROMISSO COM UMA POLÍTICA CEMITERIAL ESTRUTURADA EM PARNAMIRIM

No Dia de Finados, a vereadora Rárika Bastos realizou visita aos cemitérios públicos de Parnamirim, acompanhando de perto a realidade desses equipamentos municipais e reforçando a importância de garantir espaços mais dignos, organizados, acessíveis e bem conservados para a população
. A visita também dá continuidade a uma atuação que vem sendo desenvolvida na Câmara Municipal, com a apresentação de indicações legislativas voltadas à zeladoria urbana, à manutenção periódica, ao recadastramento de responsáveis por sepulturas e à organização do comércio ambulante durante o período de maior visitação . Entre as iniciativas estão as Indicações nº 488/2025, nº 1.859/2025, nº 2.000/2025, nº 1.287/2026 e nº 1.288/2026, que tratam de medidas concretas para melhorar a gestão e as condições de funcionamento dos cemitérios municipais .
Além das reivindicações, Rárika é autora do Projeto de Lei nº 265/2025, que propõe instituir a Política Cemiterial de Parnamirim, estabelecendo diretrizes permanentes para a administração, conservação, fiscalização e modernização desses espaços
. A proposta contempla, entre outros pontos, a implantação de um sistema informatizado de gestão, atualização dos cadastros, melhorias na infraestrutura, acessibilidade, proteção ambiental, transparência nos serviços, gratuidade para famílias em situação de vulnerabilidade e preservação da memória histórica e cultural . A iniciativa parte do entendimento de que os cemitérios não podem receber atenção apenas em datas comemorativas: precisam de planejamento, manutenção contínua e responsabilidade pública durante todo o ano . Para a parlamentar, cuidar dos cemitérios é também cuidar da memória das famílias, respeitar a história da cidade e assegurar dignidade à população .