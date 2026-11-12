Você tem fadiga persistente? 6 exames que ajudam a descobrir a causa do cansaço; Fale com seu médico

Sentir cansaço eventual faz parte da rotina, mas quando a exaustão persiste mesmo após boas noites de sono e passa a prejudicar as atividades diárias, o corpo pode estar sinalizando alterações internas. Segundo a endocrinologista Cristina Khawali, dos laboratórios Delboni e Lavoisier (Dasa), a fadiga é um sintoma frequentemente negligenciado e combatido de forma errada com excesso de cafeína. Na prática, esse esgotamento contínuo costuma ser o primeiro indício de condições clínicas ou carências nutricionais que precisam de avaliação médica adequada.

Para identificar a origem do problema, a investigação geralmente envolve seis exames de sangue fundamentais. O hemograma completo detecta anemias, enquanto a dosagem de ferro e ferritina avalia os estoques do mineral no organismo — cuja baixa afeta especialmente mulheres e provoca cansaço antes mesmo de a anemia se instalar. O painel também analisa a vitamina B12, essencial para a produção de energia nas células e para a memória, e a vitamina D, que apresenta altos índices de insuficiência até mesmo no Brasil devido à rotina em ambientes fechados. Completam o rastreio o TSH, que aponta alterações na tireoide como o hipotireoidismo, e a glicemia, capaz de revelar desequilíbrios metabólicos e diabetes precocemente.

A orientação médica é procurar um especialista sempre que o cansaço durar mais de duas ou três semanas sem melhora com o descanso, evitando a suplementação por conta própria. Tomar vitaminas ou ferro sem diagnóstico prévio pode mascarar doenças mais graves, atrasar o tratamento correto e até causar efeitos adversos. Com a facilidade atual de realizar os exames em unidades laboratoriais ou por meio de coleta domiciliar, investigar a causa real da fadiga torna-se o caminho mais seguro e eficaz para recuperar a disposição.



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