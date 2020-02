Associação de Subtenentes, Sargentos e Bombeiros Militares emitem nota de repúdio a Cid Gomes

Nota de Repúdio ao Senador Cid Gomes

A Associação dos Subtenentes e Sargentos Policiais e Bombeiros Militares do RN (ASSPMBMRN) externa o total repúdio e indignação contra o senador licenciado Cid Gomes que, de uma forma despreparada e descompromissada com o interesse público, tentou assassinar dezenas de policiais e bombeiros militares do estado do Ceará, e seus familiares, na cidade de Sobral/CE, durante ato público da categoria nesta quarta-feira (19). Na ocasião, o senador avançou com uma retroescavadeira contra um bloqueio feito por policiais no 3º Batalhão da Polícia Militar do município.





Enquanto os militares estaduais exercem seu direito democrático de reivindicação por melhores condições de trabalho, em busca de melhor prover a segurança da população cearense, este senador age com truculência e covardia contra os defensores da sociedade, de forma que não representa o interesse da nação brasileira. Ao senador Cid Gomes, só resta o nosso desprezo.





Os diretores e associados da ASSPMBMRN registram também solidariedade aos irmãos policiais militares e bombeiros militares do estado do Ceará que, de forma abnegada e com muito sacrifício, vêm defendendo a vida e o patrimônio da população cearense. Neste sentido, conclamamos toda a sociedade cearense e também norte-rio-grandense a apoiar e unir-se aos militares nesta luta por uma Segurança Pública melhor.