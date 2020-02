Projeto de Lei institui no calendário a semana Estadual de Prevenção, Controle e Combate à Diabetes

O deputado Vivaldo Costa (PSD) deu entrada esta semana a Projeto de Lei que institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado a Semana Estadual de Prevenção, Controle e Combate à Diabetes. A proposta está tramitando na Assembleia Legislativa e depois de aprovada pelo plenário será encaminhada para a governadora Fátima Bezerra (PT). O parlamentar, que também é médico, sabe a importância de debater o tema amplamente em todo Rio Grande do Norte, já que é alto o número de pessoas que sofrem com a doença.









A idéia é que a data seja lembrada entre os dias de 8 a 14 do mês de novembro. “Esta proposta, oriunda dos estudos da Frente Parlamentar de Combate à Diabetes, tem como objetivo criar uma semana estadual para conscientização e análise da Diabetes nas políticas públicas de saúde. Visa, ainda, proporcionar a sensibilização dos gestores e profissionais de saúde, conscientizando a população sobre a doença, seus tratamentos e os direitos que lhe são assegurados por lei”, defendeu.





De acordo com estudos realizados pela Sociedade Brasileira de Diabetes (SDB), 34% das pessoas diagnosticadas com a doença não sabem se sofrem de diabetes tipo 1 ou 2 - dado este, muito preocupante – já que ambos os diagnósticos têm causas, complicações e tratamentos diferentes um do outro.





A diabetes é definida como uma doença invisível, autoimune na qual o pâncreas deixa de produzir quantidade suficiente de insulina, que é o hormônio que ajuda a controlar a taxa de açúcar no sangue.

source https://www.diariopotiguar.com/2020/02/projeto-de-lei-institui-no-calendario.html