Deputado anuncia transferência de recursos juninos para área de saúde

Foto: João Gilberto





Diante da grave crise do Covid-19 e da necessidade de evitar um surto da doença na cidade de Monte Alegre, o deputado estadual Kleber Rodrigues (PL) apoiou a iniciativa da prefeitura da cidade em suspender o maior São João da região Agreste potiguar e atendeu a um apelo feito pelo prefeito Severino Rodrigues (MDB) para destinar os recursos da emenda parlamentar, prevista para os festejos juninos, para os investimentos em saúde.





“Em um momento como esse temos que nos unir para ajudar aos municípios. Já estou em contato com a secretaria de Planejamento do Rio Grande do Norte para fazer essa operação de transferência de recursos. Monte Alegre recebe nosso total apoio nesse momento”, disse Kleber Rodrigues.





O prefeito anunciou que os recursos vão ajudar na compra de insumos e até no pagamento de servidores que estão empenhados em combater a doença. “Iremos oferecer assistência de qualidade a todos os munícipes e essa ajuda será muito bem-vinda”, agradeceu o prefeito.





O deputado Kleber Rodrigues destacou ainda que “mesmo sabendo da importância do São João para a população de Monte Alegre, entendemos como fundamental a concentração de todos os nossos esforços e recursos para o combate ao Coronavírus”, finalizou.