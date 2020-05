EDITAL DE CITAÇÃO - OMAR NELSON SOSA MICHELENA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

O DOUTOR JOSÉ CONRADO FILHO, Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Natal, Estado do Rio Grande do Norte,





F A Z S A B E R , a todos quantos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, expedido nos autos de nº 0844997-45.2017.8.20.5001, MONITÓRIA (40), em que é Autor AMAZONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME e outros e Réu OMAR NELSON SOSA MICHELENA, que pelo presente Edital, CITA OMAR NELSON SOSA MICHELENA CPF: 520.198.020-15, tendo como último endereço conhecido na Nome: OMAR NELSON SOSA MICHELENA, Endereço: Rua Pastor Joaquim Batista de Macedo, 12, Ponta Negra, NATAL - RN - CEP: 59091-040 , atualmente em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 20 (vinte) dias, integrar a relação processual, e, caso queira, contestar os termos da inicial sob pena de revelia. Em caso de revelia, será nomeado curador especial junto à Defensoria Pública do Estado. E para que chegue ao conhecimento de todos mandou expedir o presente Edital, que será afixado no lugar de costume desta Secretaria e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Natal, aos 31 de março de 2020, Eu, HEBERTO OLIMPICO COSTA, Técnico Judiciário, sendo conferido pela Chefe de Secretaria, Dinara Câmara da Silva e Paiva, e assinado pelo MM Juiz que abaixo subscreve.









