A ocorrência de vazamentos na madrugada desta sexta-feira (15), na Cidade da Esperança e Felipe Camarão provocou a necessidade de suspensão do abastecimento de água nestes bairros e ainda para Nazaré, Cidade Nova, Jardim América e Bom Pastor, em Natal. A Caern trabalha no conserto da tubulação e a previsão é de que o serviço seja concluído até a noite de hoje, com retomada do abastecimento e normalização em até 24h, ou seja, até sábado (16) à noite.