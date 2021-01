Saúde do Rio Grande do Norte realiza mapeamento do coronavírus em oito cidades

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Rio Grande do Norte começou ontem, sexta-feira (8), um mapeamento sobre o comportamento da Covid-19 em oito municípios. A pesquisa ocorrerá em três etapas com intervalo de uma semana entre elas.





Ao todo, a pasta pretende realizar 24 mil entrevistas e exames, que vão contemplar todas as regiões do estado. O mapeamento terá apoio do Instituto Amostragem do estado do Piauí e de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Participarão do estudo moradores dos municípios de Pau dos Ferros, Mossoró, Assu, Natal, João Câmara, São José do Mipibu, Santa Cruz e Caicó.





O cronograma do levantamento foi dividido em três ciclos. O primeiro será feito entre 8 e 10 de janeiro; o segundo entre 15 e 17; e o terceiro será feito entre 22 e 24 de janeiro. Todos os indivíduos selecionados para a testagem serão informados sobre os objetivos do mapeamento e terão que assinar um termo de consentimento de participação. Os casos positivos do coronavírus serão encaminhados para os serviços municipais de saúde.