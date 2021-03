iJOVEM já empregou mais de 700 jovens em Natal; saiba como se inscrever

O Instituto Para Qualificação e Inserção Profissional (iJOVEM), Organização da Sociedade Civil (OSC) apoiada pelo Grupo Mrh, já empregou mais de 700 jovens de 16 a 22 anos em Natal, no Rio Grande do Norte, desde que começou a atuar na região. Ao todo, foram 746 pessoas contempladas com o primeiro emprego de estágio e Jovem Aprendiz.