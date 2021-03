"Lembra do preço do gás... e da gasolina no governo Lula? Dispara postagem no perfil do ex-presidente

O perfil do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva, o LULA, no Facebook, postou na tarde desta segunda-feira (01) uma crítica direta ao governo Bolsonaro. Na postagem disparava: "Você lembra do preço do gás de cozinha e da gasolina no governo Lula?" Essa postagem foi assinada pela "equipe Lula" e tentou fazer um comparativo da época em que o petista era presidente do Brasil.

Comentários divergentes

Até o momento do fechamento desta postagem, 7 mil perfis comentavam sobre o assunto. Políticos entraram na discussão e era clara a divisão onde cada lado mostrou sua perspectiva e motivos em relação ao momento atual onde justamente o preço do gás de cozinha e da gasolina estão mais altos.