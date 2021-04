RN se une a mais três Estados brasileiros para impulsionar o Turismo e fomentar a conectividade da região

Uma nova forma de divulgar o Nordeste. É assim que os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas pretendem de forma unificada promover o turismo na região aumentando a competitividade dos destinos nos mercados nacional e internacional, gerando emprego e renda para os Estados e difundindo ainda mais o apelo histórico, cultural e natural dessas localidades.





Na manhã desta terça-feira (27) os secretários de estado de Turismo, Aninha Costa (RN), Rodrigo Novaes (PE), Sandra Villanova - assessora Especial da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alagoas – Sedetur (AL) e a presidente da PBTur, Ruth Avelino (RN) apresentaram ao ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, o projeto que prevê a promoção conjunta com bases no acervo cultural e histórico de cada estado, conectividade com os principais destinos emissores domésticos e internacionais e ainda, a divulgação da grandiosidade de oferta de produtos e serviços turísticos com impactos reais na economia de cada região.





“Sabemos que cada estado é singular, mas compartilham a mesma essência turística: são destinos de sol e praia com forte tradição e apelo histórico-cultural. Além disso, a proximidade geográfica dos quatro estados possibilita que o turista, em uma única viagem, visite diversos destinos, incrementando a permanência média e gerando mais riquezas para a região”, disse o Ministro do Turismo, Gilson Machado Neto.





Para a secretária de Turismo do Rio Grande do Norte, Ana Costa, a iniciativa de integrar os três estados vizinhos ao Rio Grande do Norte será fundamental para apresentar um produto novo no mercado. “Promover nosso estado em conjunto com a Paraíba, Pernambuco e Alagoas irá colaborar com a retomada do setor envolvendo vários atores importantes do turismo nacional e internacional”, disse.





Outro fato que deve ser levado em conta está ligado à divulgação das principais tendências de sustentabilidade e economicidade neste momento pós-pandemia. A ideia inovadora irá trazer novas estratégias de articulação entre os destinos e a cooperação que o momento exige.