Publicado em 20 de junho de 2021





CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Ventos do Nordeste S.A, CNPJ 16.833.395/0001-43, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Instalação para a Geração de Energia Eólica do Complexo Eólico Umari, localizada na zona rural do município de Serra de São Bento-RN.

Wallas de Souza