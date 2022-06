Frank Aguiar dispara sobre Simone e Simaria: "Sempre foi assim", leia

Imagem: Divulgação





Durante entrevista ao colunista Lucas Pasin, Frank Aguiar se pronuncia sobre possível separação da dupla Simone e Simaria e defende: "São irmãs que sempre brigaram". Foi assim que o forrozeiro definiu as cantoras que tiveram o início na vida artística junto com o "cãozinho dos teclados" como ele era conhecido. Afinal, para quem não sabe, as "coleguinhas" começaram aos 12 e 14 anos, respectivamente, sendo backing do artista, com quem ficaram por sete anos.



Frank Aguiar ainda complementou: "Simone não vive sem simaria", ou seja, na verdade, quis dizer que, apesar das brigas, elas são irmãs unidas e que devem continuar juntas, afinal qual a relação seja ela familiar, emocional ou de amizade que não passa por dificuldades?

Aguiar ainda confessou que ficou triste após acompanhar alguns comentários sobre Simaria:

Vi comentários negativos, principalmente sobre a Simaria, e fico triste demais com a incompreensão das pessoas. Simaria passou pelo fim de um relacionamento. Ex-marido falando de um lado, fã do outro, a carreira do outro. Ela tem altos e baixos, atingiu seu auge, mas também é dotada de imperfeições. Querem julgá-la e condená-la.

Com informações do Portal R7