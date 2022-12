Logo que saiu a notícia nas últimas horas sobre o agravamento do estado de saúde de Pelé muito se especulou sobre uma possível morte que estaria sendo encobrida pela mídia, no entanto, apesar de apresentar um quadro considerado delicado o ex-jogador continua vivo e lutando contra uma infecção respiratória.

Mais cedo o Diário Potiguar noticiou uma mensagem que o ex-jogador deixou para tranquilizar os fãs.

"'Estou forte e com muita esperança', posta conta de Pelé no Instagram" (veja matéria no link)

Informações atualizadas no decorrer do dia.