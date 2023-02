VÍDEO: Turquia sofre com novo terremoto em fronteira com a Síria

Um terremoto de magnitude 6,3 a uma profundidade de dez quilômetros atingiu a região da fronteira da Turquia - Síria nesta segunda-feira (20), disse o Centro Sismológico dos Estados Unidos (USGS). Segundo a USGS, e com informações do G1, o tremor teve seu epicentro na cidade de Uzunbag, no estado de Hatay.