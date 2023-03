Vídeo: No Brasil, Bolsonaro e Michele farão caravanas, veja

O Jornal Wall Street Journal havia informado que o ex presidente voltaria ao Brasil só em Março deste ano. Acontece que fontes ligadas ao PL, já vinham sinalizando que o ex-presidente passaria mais tempo na América.





Hoje, segundo informações de o Tempo, afirmam que o presidente do Partido Liberal não só sinalizou a volta de Bolsonaro em Abril, bem como deixou a entender que ele e a ex- primeira dama, Michele Bolsonaro, estariam com um plano junto com partido, de fazer caravanas.





Acontece que essas caravanas, ao que se observa, os dois não farão juntos, mas sim separados. Onde Michele trabalharia mais a questão das mulheres. E Bolsonaro, os apoiadores.





