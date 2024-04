Transmissão de valores entre gerações vai nortear ações da Maple Bear Natal este ano

Sabedoria, Resiliência, Integridade, Gratidão, Humildade. Essas são palavras que caracterizam alguns valores humanos, que são repassados de geração para geração. Falar sobre isso dentro do ambiente escolar é uma maneira de desenvolver alunos engajados, criativos e conscientes em um mundo cada vez mais globalizado e diversificado. "Toda geração tem a chance de inspirar o mundo" (Every generation get the chance to inspire the world) foi o tema escolhido pela Maple Bear Natal para nortear as ações da escola durante este ano.



"Como a metodologia canadense visa, dentre muitos aspectos, desenvolver o aluno na sua integralidade, consideramos esse tema para este ano por pensarmos que os valores e tradições que são transmitidos de geração em geração influenciam no aluno que queremos entregar para o futuro", disse a diretora da Maple Bear Natal, Mona Lisa Dantas.

A temática será trabalhada de diversas maneiras e em diferentes eixos. As ações envolvem, além das atividades que serão desenvolvidas em sala, atividades extracurriculares, como palestras e os eventos que a escola já tem em seu calendário, sempre estabelecendo uma relação com o tema.

A primeira ação aconteceu nesta sexta-feira (12), com o 1º Assembly, uma espécie de assembleia estudantil, voltada apenas para os alunos, para discutir temas importantes. O momento teve apresentações musicais da banda de alunos, declamação de poesias e a presença da família de 4 estudantes, de cada segmento de ensino, que participaram de uma conversa. A família Freitas, formada pela bisavó Eliete, a vovó Valda, o pai Fernando e a Mãe Paula, da estudante Helena Freitas, de 3 anos, foi uma das convidadas.

"Queremos passar honestidade por meio das palavras e dos exemplos. Quem tem honestidade, tem também outros valores", disse a bisa Eliete.