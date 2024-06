Escorpião encontrado na merenda escolar em São Paulo

Um estudante da Escola Estadual Tonico Barão, situada em General Salgado, interior de São Paulo, encontrou um escorpião na comida servida aos alunos. O incidente foi reportado às autoridades nesta terça-feira (18) depois que o aluno compartilhou uma foto nas redes sociais. Segundo informações da TV TEM, o escorpião foi descoberto na merenda destinada aos estudantes do ensino médio, com idades entre 14 e 17 anos.





Os pais do aluno viram as imagens e imediatamente contataram a escola. Após tomar conhecimento do ocorrido, a administração da escola tomou medidas para retirar e higienizar os utensílios da cozinha. Os responsáveis pelo aluno envolvido foram convocados para prestar esclarecimentos, e as informações serão compartilhadas com os demais funcionários da escola, conforme comunicado da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP).





A nutricionista da escola foi chamada para inspecionar a cozinha e fornecer orientações adicionais sobre os procedimentos de higiene dos alimentos, especialmente no preparo de verduras. A Prefeitura de General Salgado destacou que as verduras são recebidas embaladas e que a responsabilidade pela higienização e preparo dos alimentos é da escola estadual.





