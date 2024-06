Micropartícula reforçada com escudo de silício chega ao intestino e reduz efeitos de inflamação

Imagem: Pixabay





Pesquisadores da USP e do Hospital Israelita Albert Einstein desenvolveram micropartículas contendo o peptídeo AC2-26, derivado da proteína anexina A1, que reduziram a inflamação e os sintomas de Doenças Inflamatórias Intestinais (DIIs) em camundongos. As micropartículas, feitas de silício e reforçadas com polímeros, entregam o peptídeo diretamente ao intestino, evitando a administração por injeção, considerada mais invasiva. O estudo foi publicado na revista International Journal of Nanomedicine.