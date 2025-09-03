Governo do RN autoriza concurso público com 80 vagas para o Detran
Fachada do Detran-RN em Natal Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi A governadora Fátima Bezerra autorizou a realização de concurso público com 80 vagas para o Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran-RN). De acordo com o governo, o edital deve ser publicado até o fim deste ano com vagas disponíveis para variados cargos, além da formação de cadastro de reserva. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp O próximo passo é a formação da comissão, que contará com representação do Governo do Estado, através da Sead-RN, do Detran, e do sindicato que representa os servidores da autarquia. Pedro Lopes, secretário de Estado da Administração (Sead), lembrou que a negociação para chegar até a autorização do concurso já vem de alguns anos. “Essa é uma demanda importante da categoria, que desde 2022 está em diálogo com o Governo para a realização desse concurso. Fechamos esse acordo em 2024 e a partir disso fomos tratar com o Ministério Público, pois administrativamente não poderíamos prosseguir sozinhos com o concurso em decorrência da Lei de Responsabilidade Fiscal, e fizemos um TAC para efetivar o acordo, chegando agora à autorização dada pela governadora”, explicou o secretário.
