Apagão durante a madrugada afeta pelo menos 21 municípios do RN

Oito estados e DF registram apagão nesta madrugada Um apagão de energia registrado na madrugada desta terça-feira (14) em ao menos 9 estados e no Distrito Federal afetou 21 municípios do Rio Grande do Norte, segundo confirmou a Neoenergia Cosern, companhia que atende o estado. O desligamento do sistema elétrico interrompeu o fornecimento de energia para cerca de 425 mil clientes da companhia no estado, o que representa 26% do total de clientes no estado. Ainda de acordo com a Neoenergia Cosern, o desligamento foi registrado às 0h31 e o serviço começou a ser restabelecido em quatro minutos. "99% concluído às 1h da madrugada", informou a companhia. Segundo o governo federal, a falha foi causada por um incêndio em uma subestação no Paraná. Ainda não se sabe o que causou o incêndio. As cidades afetadas no Rio Grande do Norte foram: Natal (parte do Centro, Ribeira, Igapó e Planalto), Acari Assu Caicó Campo Grande Currais Novos Governador Dix-Sept Rosado Guamaré Jardim do Seridó Jucurutu Macau Major Sales Marcelino Vieira Nova Cruz Parelhas Parnamirim Santa Cruz Santana do Matos Santo Antônio São José de Mipibu São Miguel Veja a nota da Neoenergia Cosern abaixo: A Neoenergia Cosern informa que, na madrugada desta terça-feira (14), uma ocorrência no Sistema Interligado Nacional (SIN) afetou o suprimento de energia em diversos estados brasileiros. No Rio Grande do Norte, o desligamento foi registrado às 0h31, afetando 26 subestações e interrompendo o fornecimento de energia para cerca de 425 mil clientes (26% do total). O serviço começou a ser restabelecido em menos de 04 minutos e foi 99% concluído às 1h da madrugada. Mais informações sobre as causas da ocorrência devem ser disponibilizadas pelo Operador Nacional do Sistema (ONS).
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/10/14/apagao-afeta-cidades-do-rn.ghtml