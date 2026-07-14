A neurociência explica: dormir de meias ajuda a desacelerar o sistema nervoso e favorece o sono

Dormir de meias não é apenas uma questão de conforto térmico, mas também pode estar ligado a aspectos psicológicos e traços de personalidade. Algumas pesquisas sugerem que pessoas que optam por dormir com os pés aquecidos tendem a buscar segurança, acolhimento e estabilidade emocional. Essa escolha pode refletir uma necessidade de criar um ambiente mais protegido e aconchegante para o descanso.

Além disso, o hábito de usar meias ao dormir pode estar associado a indivíduos que valorizam rotinas e pequenos rituais de cuidado pessoal. Esse comportamento demonstra atenção aos detalhes e uma forma de autocuidado que vai além da simples regulação da temperatura corporal. É como se o ato de colocar meias fosse um gesto simbólico de preparar o corpo e a mente para relaxar plenamente.

Por fim, a neurociência aponta que manter os pés aquecidos favorece a vasodilatação, ajudando o corpo a atingir mais rapidamente a temperatura ideal para iniciar o sono profundo. Assim, o costume de dormir de meias pode ser visto como uma prática que une ciência e psicologia: melhora a qualidade do sono e, ao mesmo tempo, revela traços de personalidade ligados ao conforto, à organização e ao bem-estar.