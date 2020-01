EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR - DIFFERENCE CLUBE RESIDENCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA





O SINDICO do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR - DIFFERENCE CLUBE RESIDENCIAL PARNAMIRIM, CNPJ n° 23.858.346/0001-20, situado à Rua Odilon Braga, no 165, Boa Esperança, Parnamirim/RN e HOGA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n° 66.173.055/0001-01, com sede na Rua Dr Alberto Seabra, n° 1051, Vila Madalena, São Paulo/SP, CEP: 05452.001, CONVOCAM através do presente edital, em última chamada, tendo em vista a ausência Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09/12/2019, os proprietários das unidades autônomas números 102, 103, 104, 105, 107, 108, 201, 202, 205, 206, 207, 208, 301, 302, 303, 304, 306, 308, 401, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 502, 504, 505, 506, 508, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 701, 702, 703, 704, 706, 707, 801, 802, 803, 804, 805, 807, 808, 902, 903, 904, 905, 907, 908, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1008, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208 da Torre Búzios (Bloco 01) e 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 401, 404, 405, 406, 408, 501, 502, 505, 506, 507, 508, 601, 602, 605, 607, 608, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208 da Torre Ilhéus (Bloco 2), para a realização da 2ª e ULTIMA Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no referido Condomínio, na Quadra Poliesportiva, às 19:30hs, do dia 15 de Janeiro de 2020, com caráter exclusivo para:





1. Apresentação e esclarecimentos das alterações ocorridas e já implementadas nas áreas comuns do empreendimento, bem como as alterações obrigatórias com relação à disposição das vagas de garagem da Torre Itamaracá (a ser construída), conforme projeto de n° 45542618/2018 aprovado em 25/07/2019 pela Prefeitura de Parnamirim, a saber:

a) Criação dos pórticos na portaria;

b) Inversão dos sanitários e criação da área de descanso, sauna seca e úmida; c) Transformação da área técnica em cinema; d) Alteração da porta de acesso à Torre Búzios; e) Alteração da porta de acesso à Torre Ilhéus; f) Alteração da porta de acesso à Torre Itamaracá; g) Alteração da vaga de deficiente; h) Vaga de deficiente realocada junto a Torre Itamaracá; i) Realocação das vagas do estacionamento para fora da área non edificandi da faixa férrea. (alteração solicitada pela Transnordestina e CEF).





2. Anuência dos PROPRIETARIOS nas alterações realizadas e já implementadas no condomínio, para fim de regularização junto ao competente Cartório de Registro de Imóveis.





Os proprietários poderão se fazer representar por procuradores munidos de procuração com poderes específicos para representa-los na assembleia geral extraordinária e dar anuência nas alterações, devendo a procuração ter firma reconhecida em cartório.





A ausência dos proprietários ou procuradores não os desobrigam de aceitarem como tácita concordância aos assuntos que forem tratados e deliberados.





A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 19:30hs, com a presença dos condôminos aqui convocados, em segunda convocação às 20:00hs, com os presentes.





Parnamirim, 02 de Janeiro de 2020.









CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR - DIFFERENCE CLUBE RESIDENCIAL HOGA CONSTRUÇÕES LTDA