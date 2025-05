Saiu a Lista de Alocação do Programa Mais Médicos para o 41º Ciclo

O Ministério da Saúde divulga hoje oficialmente a lista de alocação dos profissionais participantes do 41º ciclo do Programa Mais Médicos.





Os candidatos que se inscreveram no chamamento já podem conferir para qual município foram designados, de acordo com a classificação, a disponibilidade de vagas e as escolhas realizadas durante o processo.





A publicação da lista representa uma das etapas finais do ciclo atual do programa, que tem como objetivo suprir a carência de médicos em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS), como áreas remotas, periferias de grandes centros urbanos e territórios indígenas.





Os profissionais alocados devem agora atentar aos prazos estipulados para a apresentação nos municípios, entrega de documentação e início das atividades. O cronograma completo, bem como a lista de municípios e médicos selecionados, está disponível no site oficial do Mais Médicos: maismedicos.gov.br.





O Ministério reforça a importância do cumprimento das datas e orientações para garantir o bom andamento do programa e o início imediato do atendimento à população nos locais contemplados. O Mais Médicos é uma iniciativa estratégica do Governo Federal para fortalecer a atenção básica, ampliando o acesso aos serviços de saúde em regiões que historicamente sofrem com a escassez de profissionais.





O 41º ciclo reforça esse compromisso, contribuindo para a continuidade e ampliação do atendimento médico em todo o Brasil.