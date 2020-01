Número de mortos por coronavírus na China sobe para 80

O número de mortos pelo surto de coronavírus na China de 41 para 80 neste domingo (26), segundo informações da CGTN (China Global Television Network), a TV estatal chinesa. Há ainda 2.761 casos confirmados do vírus na China e outros 37 no exterior.





A cidade de Wuhan, onde o surto teve início, é a cidade mais afetada pelo vírus. Especialistas em saúde afirmam que o vírus pode sofrer mutações. Até então, 30 cidades e províncias da China lançaram alertas de emergência e Hong Kong declarou estado de atenção.





Além da China, Hong Kong (8 casos), Tailândia (8), Macau (5), Austrália (4), Japão (4), Malásia (4), Cingapura (4), Taiwan (4), Coreia do Sul (3), Vietnã (2) e Nepal (1) também tiveram casos confirmados.





O coronavírus também chegou na Europa, com três casos confirmados na França. Já na América do Norte, são três casos nos Estados Unidos e um no Canadá. Até o momento não há registro de casos na América do Sul.





Uma família de brasileiros nas Filipinas está com suspeita de ter contraído o novo coronavírus, informou o Ministério de Relações Exteriores neste domingo (26). O casal e uma criança de dez anos fizeram uma viagem recente à China.





*Com Agência Brasil

source https://www.diariopotiguar.com/2020/01/numero-de-mortos-por-coronavirus-na.html