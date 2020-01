Prefeito Álvaro Dias decreta luto pela morte de Marcos Formiga

O economista e ex-prefeito de Natal, Marcos Formiga, morreu neste domingo (26), em decorrência de problemas pulmonares. O prefeito Álvaro Dias decretou luto oficial de três dias.





“Com grande pesar recebemos a notícia do falecimento do ex-prefeito de Natal, Marcos César Formiga. Último prefeito escolhido de maneira indireta, Formiga era detentor de grande conhecimento técnico e de um perfil político conciliador e de fácil diálogo que lhe valeu o respeito e o reconhecimento de correligionários e adversários. Aos familiares e amigos, queremos externar nossas condolências, solidariedade e sentimento de pesar”, declarou o prefeito Álvaro Dias.





Marcos Formiga administrou a Prefeitura do Natal entre os anos de 1983 e 1986. Ele foi responsável por diversas obras e ações na cidade, destacando-se a drenagem e pavimentação de vias que contribuíram para a expansão das zonas Norte, Sul e Oeste. Também ampliou a rede de drenagem entre a Cidade Alta, Ribeira e as Rocas.





Além de prefeito de Natal, Marcos Formiga tem uma extensa folha de serviços prestados ao Poder Público. Dentre eles, como deputado federal em partes de dois mandatos (1998-1991 e no ano de 1994) e como secretário de Áreas Metropolitanas do Ministério da Integração Regional, no governo de Itamar Franco. Atuou ainda como consultor da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (Fiern).

source https://www.diariopotiguar.com/2020/01/prefeito-alvaro-dias-decreta-luto-pela.html