CESAR School dá primeiro passo rumo à internacionalização

Escola de inovação do CESAR faz parceria com a University of South-Eastern Norway, UFRPE e Livox para intercâmbio de alunos.

Imagem Ilustrativa (University of South-Eastern Norway)

A CESAR School, escola de inovação do CESAR - maior centro de transformação digital do Brasil, sediado no Porto Digital (PE) -, acaba de fechar um convênio com a University of South-Eastern Norway (USN), por meio de uma parceria firmada com o Departamento de Computação da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). O objetivo é promover o intercâmbio de alunos da graduação e, futuramente, fomentar a troca científica ao facilitar, por exemplo, mestrados e doutorados sanduíche.





Trata-se do primeiro passo rumo à internacionalização da CESAR School. A ideia é abrir o leque de possibilidades não só com a Noruega, mas firmar novas parcerias, nos mesmos moldes, com outros países, conforme explica o diretor-executivo da CESAR School, Felipe Furtado. “É uma oportunidade em rede que se abre para o Brasil se aproximar de referências internacionais e aplicar esse conhecimento no mercado de trabalho”, diz.





Esse, aliás, um importante diferencial do acordo que nasce com a vantagem de unir academia e indústria. “Com as dificuldades de se obter verbas para pesquisas é preciso pensar em caminhos alternativos e esse convênio pode ser um deles”, afirma o professor do Departamento de Computação da UFRPE, Doutor Rafael Ferreira Leite de Mello, coordenador do projeto de cooperação entre o Brasil e Noruega.





O acordo que terá validade pelo triênio 2020-2022 receberá durante esse período seis alunos da universidade da Noruega. Eles terão de cursar algumas disciplinas regulares de Ciência da Computação na UFRPE, além da realização de estágios na CESAR School e na Livox, uma empresa já parceira da UFRPE, detentora de um aplicativo que usa Inteligência Artificial para dar voz às pessoas com algum tipo de deficiência.





De acordo com Furtado, da CESAR School, a expectativa para realizar o caminho inverso é promissora. “Acredito que muito em breve estaremos enviando os primeiros alunos da CESAR School para o mundo”.





Editor Local: Willen Benigno de Oliveira Moura