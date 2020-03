Em tempos de Coronavírus, veja como cuidar da febre em casa

Editor Local de Saúde: Willen Benigno Moura



Os primeiros sintomas, quando leves, devem ser tratados por conta própria e monitorados pelo menos quatro vezes ao dia.





A febre é um dos primeiros sintomas de defesa do corpo quando há infecção por vírus e bactérias. Ela esteve presente em 98% dos casos confirmados de coronavírus, de acordo com o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde. Segundo recomendações médicas, só deve procurar o centro de saúde quem permanecer com febre por mais de 24h, ou quando atingir a temperatura de 39º ou mais. Já, se os sintomas são leves, é indicado que o primeiro tratamento para reduzir a temperatura corporal seja feito em casa.





O ideal é que a temperatura seja monitorada pelo menos de 3 a 4 vezes ao dia para acompanhar a evolução e evitar quadros de pico, é o que afirma Rafael Fernandes, Biomédico da Poliscan Brasil, distribuidora da marca Flir, líder mundial na fabricação de câmeras térmicas infravermelha. “É muito importante registrar a hora e a temperatura da aferição, isso faz toda a diferença caso você precise ir para o médico. Com essa análise de curva térmica o profissional da saúde vai conseguir fazer o diagnóstico de forma mais fácil e rápida”.





Para que esse monitoramento em casa seja feito de forma precisa, é indicado o uso do termômetro digital. A aferição é feita debaixo do braço e além de ser a forma mais segura, é um item de baixo custo. “O termômetro de mercúrio embora antigo, ainda é um item presente em muitas residências. O mercúrio é altamente perigoso e tóxico, o ideal é não usá-lo!”, afirma o Biomédico. Outra opção indicada é o termômetro de infravermelho, que mede a temperatura a em poucos segundos. Nesse caso, o mais indicado é que ele seja usado através do canal auditivo para uma aferição mais precisa.





Se o termômetro indicar febre, procure métodos alternativos para diminuir a temperatura. O recomendado é tomar um banho morno, assim o corpo vai aos poucos chegando próximo a temperatura normal e voltando ao seu funcionamento. Banhos gelados devem ser evitados, pois podem causar choque de temperatura e agravar ainda mais o quadro. É indicado que o uso de antitérmicos seja feito apenas com orientação médica ou farmacêutica e quando a febre atingir 39º ou mais. Caso a febre persista, procure o serviço médico.





Aferição de febre em locais públicos





Em ambientes com grande fluxo de pessoas, como aeroportos e hospitais, o ideal seria adotar um método mais eficiente e rápido para a aferição da temperatura corporal. Nesse caso, o mais indicado é o uso de câmeras térmicas, que captam a temperatura de várias pessoas, sem precisar de contato físico. Além de evitar que o contágio se espalhe, essa é uma forma de identificar as pessoas que estão doentes e assim direcioná-las para acompanhamento médico.





Sobre a Poliscan Brasil





Há 11 anos, a Poliscan Brasil atua no segmento da saúde, comercializando, no Brasil e toda América Latina, a marca FLIR, líder mundial na fabricação de câmeras de termografia infravermelha com mais de 50 anos de mercado.





A Poliscan fornece câmeras para hospitais, clínicas médicas, veterinárias, fisioterapêuticas, empresas privadas, como a Samsung e a LG, e times de futebol, como Flamengo, Grêmio e Avaí. Sua tecnologia é a mais avançada e a única adequada para aferições de saúde e triagem de febre, com sensibilidade capaz de medições tão precisas quanto 0,07 °C — enquanto no Brasil, outras câmeras disponíveis, hoje, são inadequadas para uso na saúde, com margem de erro de até 5 graus.





Instagram: @poliscanbrasil