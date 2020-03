Aplicativo contribui para melhoria no fluxo de pacientes no Espírito Santo

Desenvolvido pela Shift, aplicativo oferece uma gestão eficiente ao laboratório, ao mesmo tempo em que promove uma melhor experiência do paciente.

Aproximar pacientes e laboratórios, dar autonomia e empoderar o paciente, agilizar processos de atendimento. Esses são alguns dos principais benefícios do aplicativo Onlife, desenvolvido pela Shift, empresa especializada em Tecnologia da Informação (TI) para medicina diagnóstica. O aplicativo coloca a saúde literalmente na palma da mão dos pacientes.





Criado para proporcionar melhor experiência ao paciente durante toda sua jornada no laboratório, desde o pré-agendamento de exames, o Onlife facilita o acesso a resultados e históricos de laudos, ou até mesmo saber quais são as orientações para determinados exames, entre outras funcionalidades. Essa tecnologia facilita e agiliza a vida do paciente e também dos laboratórios que já aderiram a plataforma, uma vez que também está integrado ao Shift LIS, agilizando o processo de atendimento.





O Laboratório Pretti, por exemplo, localizado no Espírito Santo, já conta com o aplicativo da Shift, apresentando melhora no fluxo de pacientes e agilizando outras demandas. A administradora do laboratório, Lucineia Macedo, acompanhou a concepção do aplicativo Onlife antes mesmo de seu desenvolvimento. “





A melhora já começa a ser vista no atendimento, que normalmente concentra um fluxo maior de pacientes no período da manhã. Com o Onlife foi possível diluir esse fluxo ao longo do dia, permitindo o pré-agendamento remoto, uma vez que ele verifica quais são os exames que o paciente realizará e antecipa orientações como tempo ideal de jejum, possibilidade de realização do exame pela manhã ou tarde e preparações necessárias para cada tipo de exame.





“Hoje, conseguimos fazer mais de 40 agendamentos em um dia, somente com o Onlife. Essa ideia prévia da demanda era algo que nós não tínhamos. Os clientes também passaram a se organizar para agendar os exames previamente graças à facilidade do aplicativo. Na recepção já vemos um outro clima. Antes o cliente chegava e ficava inquieto”, explica Lucineia.





O Onlife também desafogou atendimentos para entregas de resultados, além de reduzir a emissão de papel para a impressão dos laudos. O resultado disponível facilmente no aplicativo ainda descongestionou o call center.





Outra vantagem, segundo ela, é que o Onlife oferece a mudança de como o cliente percebe a imagem do laboratório. “Conseguimos agregar uma imagem moderna aliando uma nova tecnologia a serviço do cliente. Temos o certificado de qualidade ISO, ONA 3 e ganhamos o GPTW – Great Place to Work no ano passado, mas ainda divulgávamos pouco inovação e tecnologia. Então, para a marca, era importante fazer essa inclusão digital dos clientes: agora o Pretti tem aplicativo”, aponta Lucineia Macedo.





A adesão dos pacientes ao aplicativo fluiu de forma rápida. Segundo a administradora, com 30 dias de uso, cerca de mil pacientes baixaram o aplicativo. Com cerca de quatro meses, já eram mais de 3 mil usuários.





“Sabemos que não é fácil convencer o cliente a baixar mais um aplicativo no celular, essa é a realidade. Porém, temos uma missão de vender a saúde do cliente na palma da mão. Se for preciso, é melhor desinstalar um aplicativo de compra do que o de saúde. Essa é a nossa missão”, finaliza a administradora do laboratório Pretti, Lucineia Macedo.





O laboratório





Cliente da Shift desde 2012, o laboratório Pretti atua há 55 anos no Espírito Santo, onde é referência na sua área de atuação. Sua história começou com as primeiras unidades localizadas no centro de Vitória. Com o crescimento da empresa, o laboratório se expandiu para outros municípios da Grande Vitória e hoje sua matriz está estrategicamente localizada na cidade de Vila Velha e hoje, tem 23 unidades nas cidades de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Guarapari.





Sobre a Shift





A Shift é uma empresa brasileira especializada em Tecnologia da Informação para medicina diagnóstica. Fundada em 1992 e com atuação em 22 Estados brasileiros, na Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai, vem desenvolvendo inovações tecnológicas para fornecer mais eficiência, agilidade e competitividade para o segmento laboratorial no Brasil e na América Latina.





Presente entre as Melhores Empresas para Trabalhar na área da Saúde no Brasil, pelo ranking Great Place to Work, é responsável pelo processamento de mais de 35 milhões de atendimentos e cerca de 250 milhões de análises clínicas por ano. Com mais de 20 mil usuários do sistema, a empresa tem apresentado crescimento anual de 20%, nos últimos seis anos.





Possui equipes multidisciplinares compostas por analistas de negócios, desenvolvedores, biomédicos e consultores, que criam e administram o sistema de informação, integrações e automação de equipamentos, que dão segurança e inteligência aos processos, do começo ao fim da operação do laboratório. Cerca de 80% de seus clientes possuem pelo menos uma das principais certificações de qualidade do País, o que demonstra a relevância e exigente perfil do grupo de laboratórios que contam com as soluções da companhia.