Motorista que atropelou e matou pedreiro se apresenta à polícia em Natal e é preso

O suspeito de ter atropelado e matado o pedreiro Cícero dos Santos, de 53 anos, se apresentou à Polícia Civil para prestar depoimento. O promotor de eventos Bruno Luís Duarte da Costa Pereira foi até Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) na manhã desta terça-feira (10). O mandado de prisão chegou à delegacia no momento em que o suspeito prestava esclarecimentos aos investigadores.





O crime foi registrado no sábado (7), no bairro de Neópolis, Zona Sul de Natal. A vítima foi atropelada após uma discussão de trânsito com o motorista, que estava dirigindo um carro branco. Cícero dos Santos deixou cinco filhos.





Por Inter TV Cabugi