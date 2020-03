Após furto de quadro elétrico parte de abastecimento de caraúbas é suspenso

A cidade de Caraúbas está com o abastecimento reduzido em 50%, após furto de quadro elétrico, o que não permite o bombeamento de água para a cidade por meio do poço 5.









Os outros três poços estão em atividade, mas a paralisação do poço 5, que tem a maior vazão de água, provoca uma redução em 50% do abastecimento. A previsão de religar o sistema é na manhã da sexta-feira (13). São necessárias 72 horas para normalização do abastecimento após a religação.





A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) tomou várias providências para evitar o.acesso aos poços. Entre elas, mudança de local dos quadros e a colocação de grades para proteger os quadros elétricos nas três Estações de Bombeamento de Água de Caraúbas.