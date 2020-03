Natal Shopping recebe Feira dos Países e Artes

Feira multicultural apresenta produtos de cerca de dez países durante um mês

A partir desta sexta-feira (06) até 05 de abril os visitantes do Natal Shopping vão poder fazer viagens internacionais sem precisar sair do lugar, para conhecer a cultura e a arte dos mais diversos países. Durante esse período, o shopping da capital potiguar recebe a Feira dos Países e Artes na Praça de Eventos no primeiro piso do mall. O acesso é gratuito.

Índia, Turquia, Peru e Grécia estão entre os cerca de 10 países que serão representados nesta grande mostra das nações. Serão mais de cinco mil produtos expostos, entre porcelana, bordados, tecelagem, móveis e objetos distribuídos em 20 estandes que exibem o rico trabalho de diversos artesãos ao redor do mundo. Além disso, os visitantes também vão poder conhecer um pouco mais sobre outras regiões do Brasil, já que será um dos países homenageados na feira.

A Feira busca valorizar o trabalho artesanal por meio de um intercâmbio entre países, o que proporciona uma verdadeira imersão cultural. O evento funciona de segunda a sábado das 10h às 22h; aos domingos abre às 14h e segue até às 20h na Praça de Eventos do Natal Shopping.

SERVIÇO - Feira dos Países e Artes

Data: de sexta-feira (06) a 5 de abril

Horário:

Segunda a sábado – 10h às 22h

Domingo – 14h às 20h

Local: Praça de Eventos do Natal Shopping