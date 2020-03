Motoqueiros atiram contra jovens que caminhavam em via pública no interior do estado

Três jovens que caminhavam em via pública no Conjunto Promorar do Santa Delmira, foram atacados a tiros por um grupo de motoqueiros, na noite desta terça feira 3 de março de 2020 em Mossoró na região Oeste do Rio Grande do Norte.









Dos três rapazes, apenas um foi atingido pelos disparos. Antônio Arandir da Silva Junior, 22 anos foi alvejado duas vezes, sendo um tiro na virilha e outro nas nádegas. Ele foi socorrido por uma ambulância de suporte avançado (ALFA) do Samu para o Hospital Regional Tarcísio Maia e aparentemente não corre risco de morrer.

Um dos rapazes, que acompanhou Antônio Arandir até o HRTM disse que os três voltavam pra casa, quando de repetente três motos passaram próximo a eles e os ocupantes começaram a atirar em suas direções e depois evadiram do local. Mesmo baleado o jovem continuou caminhando e não sabia que estava ferido, foi quando o colega percebeu que ele estava sangrando e acionou o Samu.

A Polícia Militar, foi ao local em apoio ao Samu e confirmou que as vítimas são pessoas do bem, ou seja não tem envolvimento com ilícitos. A motivação do ataque ainda é desconhecida.

