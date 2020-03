Sistema Positivo de Ensino disponibiliza aulas on-line gratuitamente para todo país

Em função da evolução das medidas preventivas que devem ser tomadas a respeito da Covid-19, desde a última segunda-feira, 23 de março, o Sistema Positivo de Ensino disponibiliza, gratuitamente, aulas on-line para todos os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental 1 e 2 e Ensino Médio. As aulas estão disponíveis no canal do Sistema Positivo de Ensino no Youtube (





A medida tem como objetivo motivar a continuidade do aprendizado e diminuir os impactos no calendário escolar, ao mesmo tempo em que as escolas seguem as recomendações de isolamento do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, preservando a saúde de alunos, familiares e comunidade escolar de todo o país. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), metade dos estudantes do mundo, ou seja, mais de 850 milhões de crianças e adolescentes, estão sem aulas devido à pandemia do novo coronavírus.





Para que o aprendizado prático também tenha continuidade, os professores do Sistema Positivo de Ensino, que estão trabalhando de casa, também estão gravando as resoluções dos exercícios referentes aos temas abordados nas videoaulas. A disponibilização das aulas continua a cada semana, de acordo com a necessidade e situação das escolas no país.





