EDITAL DE CITAÇÃO - EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS (ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS)

Publicado em 14 de Maio de 2020

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

COMARCA DE NATAL

FÓRUM DES. MIGUEL SEABRA FAGUNDES

JUÍZO DE DIREITO DA QUINTA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES









EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS, conforme disposto no inciso III do art. 257 do Novo Código de Processo Civil.





A Doutora CARMEN VERÔNICA CALAFANGE, Juíza de Direito Titular na Quinta Vara da Família e Sucessões desta Comarca de Natal, Capital do Rio Grande do Norte, na forma da Lei etc.





FAZ SABER, para conhecimento público, que tramita por esta Quinta Vara de Família e Sucessões a Ação de ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS (72), processo nº 0856446-29.2019.8.20.5001, proposta por CAMILA TORQUATO SOARES e JONATAS DA HORA ALMEIDA, tendo sido determinada a CITAÇÃO dos EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, para que este(a) ofereça contestação, por petição, se assim quiser, no prazo legal de 15 (quinze) dias, oportunidade em que lhe incumbe alegar toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido dos autores e especificando as provas que pretende produzir, sob as penas da Lei, cujo início do cômputo se dará nos termos do inciso III do artigo 335 c/c o artigo 231, IV, ambos do Código de Processo Civil.





Eu, Ana Regina Ferraz Gominho Costa, Auxiliar Técnico, digitei.









Natal/RN, 16 de abril de 2020.









CARMEN VERÔNICA CALAFANGE

Juiza de Direito