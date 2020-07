Barro Vermelho, Petrópolis, Tirol e Alecrim ficam sem água

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) está trabalhando, nesta terça-feira (07), na retirada de um vazamento na rua Mermoz, em Natal. O serviço tem conclusão prevista para o fim da tarde. Devido ao trabalho, o fornecimento de água para Barro Vermelho, Petrópolis, Tirol, parte do Alecrim e parte de Areia Preta está suspenso.





A distribuição de água será retomada imediatamente após o conserto. Já o prazo de normalização, ou seja, para que todos os imóveis estejam abastecidos é de até 48h após o sistema ser religado.