Parnamirim libera Igrejas para abertura parcial

Logo depois que saiu o decreto do Prefeito de Natal Alvaro Dias liberando a abertura de igrejas nesta quarta-feira foi a vez de Parnamirim. O Prefeito decretou a liberação dos cultos e abertura de templos valendo já para esta quinta-feira(09). A informação foi repassada pela página do vereador Abidene Salustino.





Veja o texto da publicação do vereador, na íntegra:





Religião: Abidene Participa do ato de assinatura do decreto que reabre Igrejas e Templos Religiosos em Parnamirim.

O vereador Abidene Salustiano, participou na tarde desta quarta feira(08), ao lado do Prefeito Taveira e do secretário municipal de assistência social, Jacó filho do ato da assinatura do decreto que reabre igrejas e templos religiosos," É um momento importante para Parnamirim, recebemos pedido de vários pastores e líderes religiosos para abertura das igrejas evangélicas e templos religiosos. Agradeço o compromisso do Prefeito Taveira que esperou o momento certo, a fé move montanhas" disse Abidene. Ainda na oportunidade Abidene pediu ao secretário de assistência social um apoio às igrejas. Tevo casos que os pastores fecharam as portas por conta do aluguel, dentre outras dificuldades precisamos nos da as mãos, nesse momento difícil para todos nós.