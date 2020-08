Assaí Atacadista renova com CBF e será title sponsor do Brasileirão até 2022

A edição 2020 do Campeonato Brasileiro começou oficialmente no último sábado, dia 8 de agosto. E pelo terceiro ano consecutivo recebeu o nome de Brasileirão Assaí. A rede de atacado de autosserviço renovou a parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e será title sponsor do torneio até 2022.





O Assaí adquiriu o naming rights do Brasileirão em 2018 e já é um dos principais apoiadores do futebol nacional. "Marcamos presença em edições do Campeonato Paulista e da Taça das Favelas de São Paulo e, hoje, somos a principal marca do maior torneio de futebol do País. A paixão pelo esporte nos aproxima e nos permite estar ainda mais presentes no dia a dia dos nossos clientes. Por isso, seguiremos apoiando o torneio e outras iniciativas ligadas ao esporte, em especial nesse momento que estamos vivendo. A torcida ainda será à distância, em casa, mas será fundamental para os times", afirma Marly Yamamoto, Diretora de Marketing e Sustentabilidade do Assaí Atacadista.





Pelo acordo, a marca será exibida em conteúdos oficiais e propriedades comerciais da Série A da competição, incluindo o pórtico de apresentação dos times nos jogos, placa central do gramado e painéis nas laterais dos campos. Ao todo, serão 38 rodadas até fevereiro de 2021, quando será conhecido o novo campeão Brasileiro.





"Estamos muito satisfeitos porque o Assaí é um grande parceiro e, assim como o Brasileirão, também está presente no dia-a-dia dos brasileiros. Ter ao lado uma marca dessa abrangência fortalece muito a competição. Firmar esta renovação após dois anos juntos mostra que a parceria tem sido bem sucedida", afirma o Diretor de Marketing da CBF, Gilberto Ratto.





Negócio de atacado de autosserviço do GPA, maior varejista da América do Sul, o Assaí atende pequenos e médios comerciantes e consumidores em geral que buscam economia em compras de grande volume. Atacadista que mais cresce no Brasil, a rede está presente nas cinco regiões do País, com 170 lojas distribuídas em 22 estados e no Distrito Federal. Em 2019, a bandeira alcançou faturamento de R$ 30 bilhões.