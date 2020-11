Brasil só terá 2º onda em Maio, diz professor de universidade americana

Imagem: Rovena Rosa (Agência Brasil)

Christopher Murray, professor da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, em palestra no Congresso CONAHP trouxe um tema importante: "A Importância da Mensuração e Análise de Dados no Combate à Pandemia".





Na sua palestra o professor que também é Director of the Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) relatou que uma previsão de dados mostra que devido a questões climáticas e sazonais, o Brasil só poderá ter uma segunda onda em Maio.





O professor não levou ainda em consideração diretamente a questão das aglomerações políticas da campanha finalizada agora em novembro, no entanto, ele menciona que o quadro poderia piorar caso os governos não invistam em protocolos e medidas de biosegurança.





Ele ainda destaca que a vacinação será importantíssima para que essas estimativas não se concretizem.





Veja o gráfico retirado do Congresso CONAHP