Senadora assina requerimento de repúdio por morte de homem negro no Carrefour

Diante do ato covarde e criminoso contra um homem negro, que foi espancado e morto dentro do supermercado Carrefour, em Porto Alegre nessa quinta-feira, a senadora Zenaide Maia se junta aos senadores Fabiano Contarato e Paulo Paim, tendo assinado o requerimento com inserção de voto de repúdio ao grupo de Supermercados Carrefour do Brasil por mais um ato de brutal violência cometido pela equipe de segurança contratada pela rede de supermercados, que espancou até a morte João Alberto Silveira Freitas, 40 anos.