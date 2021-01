Analises dos negócios para 2021

Analises dos negócios: curso para os empresários sobreviverem a crise

O especialista em alavancagem comercial, Conrado Adolpho, irá ensinar para os empresários como retomar e faturar bem no ano, com pensamento de inovação sabendo que o e-commerce que cresceu 127.77% ano passado, e as MPEs representam 1/3 do PIB nacional.