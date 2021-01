‘Os Sonâmbulos’, longa sobre estado de exceção, entra em circuito de exibição na TV

'OS SONÂMBULOS', LONGA SOBRE ESTADO DE EXCEÇÃO, ENTRA EM CIRCUITO NACIONAL NA TV

Drama tem exibições confirmadas em fevereiro, a partir do dia 1º, no canal por assinatura Prime Box Brazil





O longa-metragem 'Os Sonâmbulos' ( trailer ), sobre grupos que se unem para contestar em meio a um estado de exceção, entra em circuito nacional na TV por assinatura. O drama ficcional dirigido pelo crítico de cinema Tiago Mata Machado tem exibições confirmadas em dias e horários alternados de fevereiro, a partir do dia 1º, às 22h, no canal Prime Box Brazil (serviço abaixo).





No roteiro de Francis Vogner dos Reis em parceria com Machado, um grupo de demolidores do mundo amava a vida humana, mas desprezavam as deles. Estavam prontos ao sacrifício. Niilismo, melancolia, desespero: consciências trágicas em uma longa viagem ao fim da noite. Um conto de amor e de morte (Eros e Tanatos), em um mundo em que o estado-de-exceção se tornou regra e os últimos dias da humanidade não terminam nunca.





"Os Sonâmbulos" é vencedor da Mostra Caleidoscópio, dedicada ao "cinema de invenção", do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro em 2018, onde fez sua pré-estreia. Mestre em multimeios, Tiago Mata Machado é autor do longa 'Os Residentes' (2010), curador de mostras audiovisuais, fotógrafo e crítico com passagens por veículos impressos e online.





SERVIÇO

Longa-metragem 'Os Sonâmbulos'

Canal de TV por assinatura: Prime Box Brazil

Duração: 112 minutos

Classificação indicativa: 16 anos

Principais operadoras nacionais: Claro/Net (156), Claro HD/Net HD (656), Sky (157) e Oi TV (85)





GRADE DE FEVEREIRO





Datas e horários:

- 01/02 às 22h

- 03/02 às 13h

- 05/02 às 22h

- 14/02 às 19h

- 17/02 às 13h

- 19/02 às 22h

- 26/02 às 22h





SOBRE PRIME BOX BRAZIL