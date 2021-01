Parque das Árvores fica sem água por problemas em bomba da CAERN

Um problema no grupo moto bomba do poço tubular 25, detectado na noite dessa sexta-feira (8), interrompeu o abastecimento de água do bairro Parque das Árvores, em Parnamirim. Uma equipe da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) já está no local para fazer a substituição do equipamento.