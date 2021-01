Natal: Prefeito emite nota de pesar pelo falecimento do monsenhor Ausônio Tércio de Araújo

Veja a nota na íntegra





Nota de pesar pelo falecimento do monsenhor Ausônio Tércio de Araújo

Com profundo pesar recebi a notícia do falecimento do monsenhor Ausônio Tércio de Araújo que por 60 anos exerceu sua vocação religiosa espalhando a fé e prestando serviços inestimáveis a toda a população de Caicó e do Seridó. Monsenhor Tércio deixou sua marca indelével pelas diversas instituições que comandou, leigas ou religiosas, em especial na educação como professor, intelectual, com largo conhecimento de filosofia e teologia, e como diretor do Colégio Diocesano Seridoense, que tantas e tantas gerações preparou para vida, com ex-alunos espalhados por todo Brasil e até pelo exterior e de profunda tradição entre as famílias seridoenses.





Aos amigos, familiares e a todo o clero do Rio Grande do Norte meus sentimentos de pesar.





Álvaro Dias

Prefeito de Natal





Imagem: Divulgação